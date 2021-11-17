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Євросоюз готує нову оборонну стратегію через загрозу Росії для космосу

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
17 листопада, 14:55
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Європейський союз заявив, що через випробування Росії, які зазнали загрози екіпажу МКС, потрібно розробити нові правила взаємодії держав з космосом.
ЄС доєднався до критики ЄС через загрозу МКС
ЄС доєднався до критики ЄС через загрозу МКС / Фото: NASA, Pixabay

Частини старого супутника, знищені в ході випробування російської ракети, становлять небезпеку для інфраструктури ЄС на орбіті та для астронавтів, що працюють на МКС.

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Про це заявив у вівторок комісар Європейської комісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Politico .

"Це випробування призвело до утворення значної кількості уламків такого розміру, які можуть поставити під загрозу космічну діяльність ЄС", – наголосив Бретон.

По його словам, запуск становить серйозну небезпеку для астронавтів, що нині знаходяться на МКС, і призвели до надзвичайної ситуації.

"Космос стає все більш оспорюваним і має стати повноцінним виміром нашої європейської оборонної стратегії", – сказав Бретон.

Досі жоден із супутників ЄС, включаючи супутники його системи спостереження Землі Copernicus чи служби геолокації Galileo, не постраждав, зазначив французький комісар.

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Міністерство оборони Росії, в водночас, заявило, що "отримані фрагменти не становлять жодної загрози для космічної діяльності".

У Держдепартаменті США заявили, що метою випробування ракети було знищення супутника радянської доби, що отримав назву Kosmos 1408. Він розлетівся на 1500 шматків більшого сміття та сотні тисяч дрібніших уламків.

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У 2019 році НАТО означило космос як п'ятий театр бойових дій поряд з повітряним, морським, наземним та кібернетичним конфліктами.

Європейська комісія зі свого боку розпочне роботу над новою космічною та оборонною стратегією, резюмував Бретон

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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