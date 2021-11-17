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На МКС вперше вирушить темношкіра жінка

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
17 листопада, 14:01
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Астронавтка NASA Джесіка Уоткінс увійшла до складу екіпажу місії Crew Dragon-4. Вона вирушить на Міжнародну космічну станцію у квітні наступного року.
Перша темношкіра жінка працюватиме на МКС
Перша темношкіра жінка працюватиме на МКС

Джессіка Уоткінс стане першою темношкірою жінкою, яка приєднається до екіпажу МКС для виконання довгострокової місії. The New York Times .

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Доктор Джесіка Уоткінс – геологиня, вона закінчила бакалаврат у Стенфорді і здобула докторський ступінь у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, вивчаючи зсуви на Марсі та Землі.

Вона співпрацювала з науковими лабораторіями NASA, працюючи над різними проектами, включаючи місію марсоходу Curiosity. Уоткінс стала астронавткою у 2017 році, це буде її перший політ.

"Стати астронавтом було тим, про що я дуже давно мріяла з дитинства. Але я виразно не думала, що це колись станеться", – зізналася Уоткінс.

Американка розпочала підготовку за кілька місяців до призначення до команди. Вона виконала моделювання виходу у відкритий космос у Космічному центрі у Х'юстоні.

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Крім того, Уоткінс вивчила всі тонкощі космічної станції та наукової лабораторії за 400 км над Землею.

До складу екіпажу, окрім неї, входять співробітники NASA Чел Ліндгрен (командир екіпажу), Роберт Хайнс (пілот) та астронавтка Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті .

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Усі четверо проведуть шість місяців на борту орбітальної лабораторії. Початок місії заплановано на квітень.

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Лікар Уоткінс висловила сподівання, що поїздка на космічну станцію стане прикладом для не білих дітей і особливо для не білих дівчаток.

Лише семеро з 249 людина, які побували на МКС з моменту її створення у 2000 році, були темношкірими.

Першою темношкірою жінкою на МКС мала стати Джанет Епс в 2018 році. Але її замінив інший астронавт із причин, які NASA не пояснило.

А першою темношкірою жінкою, яка побувала в космосі, стала Мей Джемісон у 1992 році.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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