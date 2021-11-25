Супутник вважається частиною кремлівської протиракетної системи раннього попередження, але точна його конфігурація невідома

Росія запустила воєнник супутник на орбіту

Раніше в Росії запатентували ракету для туристичних польотів в космос, а 25 листопада 2021 року Кремль успішно вивів на орбіту військовий супутник.

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Ракета-носій "Союз-2.1Б", що несе космічний апарат, стартувала о 03:09 за Києвом з космодрому Плесецьк в Архангельській області, повідомило Міноборони РФ.

"Пуск було проведено бойовим розрахунком Космічних військ ВКС на користь Міноборони Росії", – йдеться у повідомленні відомства.

Усі передстартові операції та старт ракети пройшли у штатному режимі, зазначили військові.

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Виходячи з даних спеціалізованого сайту Spaceflightnow, це міг бути черговий запуск супутника "Тундра": Росія вже запускала їх у 2015, 2017 та 2019 роках.

"Тундра" вважається частиною кремлівської протиракетної системи раннього попередження під назвою "Купол".

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Теоретично, "Купол" займається виявленням пусків балістичних ракет і відстежує їх до місця приземлення, хоча його точна конфігурація невідома.

Нагадаємо, раніше Росію звинуватили у загрозі МКС через те, що вона знищила один із своїх старих супутників.

Через хмару космічного сміття, що утворилося від вибуху, екіпаж Міжнародної космічної станції був змушений евакуюватися у свої капсули і на якийсь час сховатися.