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Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за 650 тисяч доларів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 06:45
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Транспорт із метавсесвіту став найдорожчим незмінним токеном, коли-небудь проданим у світі віртуальних ігор Sandbox
Віртуальну яхту продали за 650 тисяч доларів
Віртуальну яхту продали за 650 тисяч доларів

Ультра-розкішну, але віртуальну мегаяхту з кабіною ді-джея, двома вертолітними майданчиками та джакузі продали за 650 тисяч доларів, чи 149 ефірів.

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Це робить її найдорожчим невзаємозамінним токеном із коли-небудь проданих у світі віртуальних ігор Sandbox, пише Business Insider.

Цифровий актив було випущено Republic Realm, розробником метавсесвіту, для лінійки розкішних NFT The Fantasy Collection.

Інші предмети розкоші включають приватні острови, водні мотоцикли та катери.

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Sandbox – це віртуальний світ, в якому гравці можуть створювати, володіти та монетизувати свій ігровий досвід.

Продаж предметів розкоші метавсесвіту, нової тривимірної ітерації Інтернету, останнім часом стає популярним.

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Так, у листопаді ділянка цифрової землі у віртуальному світі Decentraland була продана за 2,43 мільйони доларів.

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Через день ще одна ділянка цифрової землі була продана за 2,3 мільйона доларів в Axie Infinity, іншому віртуальному світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виробник роботів готовий купити людське обличчя за 200 тисяч доларів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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