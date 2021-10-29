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СЬОГОДНІ Техно

Facebook запізнився: метавсесвіт вже існує

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 жовтня, 13:18
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Марк Цукерберг перейменував Facebook у Meta та оголосив про грандіозні плани розвивати метавсесвіт. Але в нас для нього погані новини – віртуальний всесвіт вже існує
Fortnite обійшов Цукерберга в побудові метавсесвіту
Fortnite обійшов Цукерберга в побудові метавсесвіту / Фото: REUTERS

Цукерберг має намір перетворити інтернет на антиутопію, де люди будуть спілкуватися один з одним за допомогою аватарів у віртуальному світі. Звучить як фантастика? Але найцікавіше те, що Марк зі своїми ідеями не буде першим!

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МЕТАСЕЛЕНА ВЖЕ ІСНУЄ

Засновник Epic Games Тім Суїні давно заявляє про бажання створити метавсесвіт, а випробувальним майданчиком для концепції віртуального всесвіту став один з найуспішніших проектів компанії – онлайн гра Fortnite, яка давно вийшла за рамки початкової ідеї "королівської битви".

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Сьогодні гравці Fortnite можуть створювати власні аватари, вибираючи будь-які скіни на свій смак, а розплачуватися можна ігровою валютою V-Bucks.

Геймери збираються в грі не тільки постріляти один в одного. Fortnite вже успішно провів експеримент із проведенням усередині гри концерту Аріани Гранде, спільного перегляду фільмів Крістофера Нолана та багато іншого.

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А ще користувачі Fortnite у розпал пандемії отримали можливість відвідати арену, де проходив Супербоул – матч у якому визначається чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ). Гравці могли дослідити стадіон, зіграти у міні-ігри та навіть зустріти цифрові версії зірок американського футболу, пише digitaltrends.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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