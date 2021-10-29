Facebook програє боротьбу за метавсесвіт: у чому його проблема

Facebook перейменувався в Meta для розвитку власного метавсесвіту. Проте аналітики впевнені, що компанія зіштовхнеться із проблемами

Meta буде складно виграти гонку за метавсесвіт / Фото: REUTERS

Розвивати метавсесвіт буде не стільки компанія, скільки її користувачі, а значить це має бути молоде технічно підковане покоління. А тут у Facebook величезні проблеми.

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За інформацією The Verge, соціальна мережа протягом багатьох років втрачала популярність у молоді. Очікується, що протягом найближчих кількох років Facebook втратить 45% своєї підліткової аудиторії, оскільки його нинішні користувачі дорослішають, а нова молодь не приєднується.

У цьому полягає велика проблема. Meta потрібна технічно підкована аудиторія, щоб розвивати метавсесвіт, адже старше покоління не створюватиме собі аватари і витрачатиме гроші на віртуальний одяг – їм буде це просто нецікаво, а деяким – навіть складно.

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Давайте подивимося правді у вічі: чим старше ми стаємо, тим важче йти в ногу з новими технологіями. Ми сміялися з людей похилого віку, які не вміють користуватися смартфонами, а тепер уже ми виступимо в ролі тих людей похилого віку.

Той самий Epic Games, який випередив Meta з ідеєю метавсесвіту у грі Fortnite, успішно реалізував свої задуми серед своїх молодих користувачів. Для них немає нічого дивного, щоб витратити віртуальні гроші на цифровий одяг.

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У цьому плані компанії, що займаються відеоіграми, пішли далеко вперед, тому Meta потрібно буде працювати вдвічі старанніше, щоб наздогнати конкурентів, пише digitaltrends.com.