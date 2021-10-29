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СЬОГОДНІ Техно

Facebook програє боротьбу за метавсесвіт: у чому його проблема

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 жовтня, 13:44
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Facebook перейменувався в Meta для розвитку власного метавсесвіту. Проте аналітики впевнені, що компанія зіштовхнеться із проблемами
Meta буде складно виграти гонку за метавсесвіт
Meta буде складно виграти гонку за метавсесвіт / Фото: REUTERS

Розвивати метавсесвіт буде не стільки компанія, скільки її користувачі, а значить це має бути молоде технічно підковане покоління. А тут у Facebook величезні проблеми.

Читайте також: Нова антиутопія: навіщо Facebook перейменували на Meta і що таке метавсесвіт

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За інформацією The Verge, соціальна мережа протягом багатьох років втрачала популярність у молоді. Очікується, що протягом найближчих кількох років Facebook втратить 45% своєї підліткової аудиторії, оскільки його нинішні користувачі дорослішають, а нова молодь не приєднується.

У цьому полягає велика проблема. Meta потрібна технічно підкована аудиторія, щоб розвивати метавсесвіт, адже старше покоління не створюватиме собі аватари і витрачатиме гроші на віртуальний одяг – їм буде це просто нецікаво, а деяким – навіть складно.

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Давайте подивимося правді у вічі: чим старше ми стаємо, тим важче йти в ногу з новими технологіями. Ми сміялися з людей похилого віку, які не вміють користуватися смартфонами, а тепер уже ми виступимо в ролі тих людей похилого віку.

Той самий Epic Games, який випередив Meta з ідеєю метавсесвіту у грі Fortnite, успішно реалізував свої задуми серед своїх молодих користувачів. Для них немає нічого дивного, щоб витратити віртуальні гроші на цифровий одяг.

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У цьому плані компанії, що займаються відеоіграми, пішли далеко вперед, тому Meta потрібно буде працювати вдвічі старанніше, щоб наздогнати конкурентів, пише digitaltrends.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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