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Виртуальную яхту продали в метавселенной за 650 тысяч долларов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 06:45
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Транспорт из метавселенной стал самым дорогим невзаимозаменяемым токеном, когда-либо проданным в мире виртуальных игр Sandbox
Виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов

Ультра-роскошную, но виртуальную мегаяхту с кабиной ди-джея, двумя вертолетными площадками и джакузи продали за 650 тысяч долларов, или 149 эфиров.

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Это делает ее самым дорогим невзаимозаменяемым токеном, когда-либо проданным в мире виртуальных игр Sandbox, пишет Business Insider.

Цифровой актив был выпущен Republic Realm, разработчиком метавселенной, для линейки роскошных NFT The Fantasy Collection.

Другие предметы роскоши включают частные острова, водные мотоциклы и катера.

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Sandbox – это виртуальный мир, в котором игроки могут создавать, владеть и монетизировать свой игровой опыт.

Продажа предметов роскоши в метавселенной, новой трехмерной итерации Интернета, в последнее время становится популярной.

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Так, в ноябре участок цифровой земли в виртуальном мире Decentraland был продан за 2,43 миллиона долларов.

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Через день еще один участок цифровой земли был продан за 2,3 миллиона долларов в Axie Infinity, другом виртуальном мире.

Напомним, ранее мы писали, что производитель роботов готов купить человеческое лицо за 200 тысяч долларов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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