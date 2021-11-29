Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Виробник роботів готовий купити людське обличчя за 200 тисяч доларів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 10:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Promobot може заплатити непогані гроші добровольцю з дружнім та добрим обличчям, стать та раса значення не мають
Роботи можуть отримати людські обличчя для роботи в аеропортах
Роботи можуть отримати людські обличчя для роботи в аеропортах / Фото: Promobot

Компанія Promobot з Нью-Йорка шукає людину, чиє обличчя зможе використати на своїх роботах. За продаж своєї міміки можна отримати 200 тисяч доларів.

Читайте також: Танцюють і займаються кунг-фу: у дитячих садках Південної Кореї з'явилися роботи

Реклама

Роботи-гуманоїди, про які йдеться, працюватимуть у готелях, торгових центрах та аеропортах США та Близького Сходу з 2023 року, пише сайт Promobot.

На жаль, контракт не можна бути відкликати: доброволець має бути готовий назавжди передати права на використання свого лица.

Реклама

Заявки можуть надсилати будь-які учасники від 25 років, але компанія попереджає, що їй необхідно знайти "добре та доброзичливе" обличчя.

Читайте також: Робот зі штучним інтелектом почав працювати гідом у головній святині мусульман у Мецці

Promobot відомий своїми жахливо реалістичними роботами-гуманоїдами. Його роботи вже використовуються у 43 країнах, працюючи адміністраторами, консультантами, гідами тощо.

Реклама

У 2019 році робототехнічна компанія вже пропонувала добровольцю винагороду у розмірі 133 тисяч доларів за використання свого обличчя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що роботи замінили охоронців на заводі у Південній Кореї.

Крім того, роботи приймають замовлення та розносять їжу в унікальному кафе в Токіо.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти