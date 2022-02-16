У космосі вибухнула наднова та утворила чорну діру (фото)

NASA опублікувало перші знімки наднової Кассіопея А – вони показали, що в центрі залишку зірки знаходиться чорна діра або нейтронна зірка

Наднова вибухнула тисячі років тому, але світло досягло Землі відносно недавно / Фото: NASA

Знімки, зроблені за допомогою обсерваторії IXPE, показують наднову як хмару, утворену прискореними космічними частинками.

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Ця хмара світиться у рентгенівському випромінюванні, водночас на зображення наклали ще й дані рентгенівської обсерваторії NASA Чандра, показані синім кольором, пише Gadgets 360.

Кассіопея А раніше вивчалася іншими телескопами. Але IXPE оснащений приладами, які дозволять вченим побачити об'єкт по-новому.

Фото NASA

За допомогою рентгенівської місії NASA отримають більш детальну інформацію про екстремальні події в космосі, такі як вибухи наднових та космічні зіткнення.

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Діаметр Кассіопеї А становить близько 10 світлових років. Вчені досліджують, як згодом змінюється залишок наднової, в центрі якого знаходиться чорна діра або нейтронна зірка.

Кассіопея А вибухнула понад 14 тисяч років тому, але світло досягло Землі лише близько 325 років тому, вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Фото NASA

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