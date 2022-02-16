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У космосі вибухнула наднова та утворила чорну діру (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 лютого, 15:28
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NASA опублікувало перші знімки наднової Кассіопея А – вони показали, що в центрі залишку зірки знаходиться чорна діра або нейтронна зірка
Наднова вибухнула тисячі років тому, але світло досягло Землі відносно недавно
Наднова вибухнула тисячі років тому, але світло досягло Землі відносно недавно / Фото: NASA

Знімки, зроблені за допомогою обсерваторії IXPE, показують наднову як хмару, утворену прискореними космічними частинками.

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Ця хмара світиться у рентгенівському випромінюванні, водночас на зображення наклали ще й дані рентгенівської обсерваторії NASA Чандра, показані синім кольором, пише Gadgets 360.

Кассіопея А раніше вивчалася іншими телескопами. Але IXPE оснащений приладами, які дозволять вченим побачити об'єкт по-новому.

Фото NASA

За допомогою рентгенівської місії NASA отримають більш детальну інформацію про екстремальні події в космосі, такі як вибухи наднових та космічні зіткнення.

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Діаметр Кассіопеї А становить близько 10 світлових років. Вчені досліджують, як згодом змінюється залишок наднової, в центрі якого знаходиться чорна діра або нейтронна зірка.

Кассіопея А вибухнула понад 14 тисяч років тому, але світло досягло Землі лише близько 325 років тому, вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Фото NASA

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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