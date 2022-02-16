Стрибок у минуле: астрономи виявили найстарішу чорну діру у Всесвіті

Чорна діра, що оживляє найстаріший квазар у світі, виникла всього через 670 млн років після Великого вибуху, і є другою найстарішою чорною дірою з будь-коли знайдених.
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Знайдений за її допомогою квазар назвали J0313-1806. Це не тільки найдавніший, а й найдальший квазар від Землі, пише History of Astronomy & Cosmology Facebook .
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Через понад 13 млрд років світло, що випромінюється ним, висвітлило присутність чорної діри в антипросторі. Такі відкриття допомагають зрозуміти, як утворилися ранні чорні діри.
Крім того, дослідники зможуть отримати більше даних про те, як перебудовувався ранній Всесвіт, пояснює астроном з університету Арізони Сяохуей Фань.
Чорна діра J0313-1806, про яку йдеться, в 1,6 млрд разів більша за масу Сонця і в 10 трлн разів яскравіша.
Раніше ми писали:
- Телескоп зробив фотографію того, як чорні дірки злилися в танці, ніби герої космічного роману
- Також у магнітному полі відомої галактики виявили структуру подвійної спіралі, разюче нагадує збільшений ланцюг ДНК.
- Таємнича хмара, що пережила зіткнення з чорною дірою, виявилася молодими зірками, які вчені нарешті ідентифікували.