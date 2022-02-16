Стрибок у минуле: астрономи виявили найстарішу чорну діру у Всесвіті

Найдавніший квазар у світі показав чорну діру в 1,6 мільярда разів важчий за Сонце, що існує в негативному просторі раннього Всесвіту

Стародавній квазар допоміг зловити чорну діру з антипростору раннього Всесвіту

Чорна діра, що оживляє найстаріший квазар у світі, виникла всього через 670 млн років після Великого вибуху, і є другою найстарішою чорною дірою з будь-коли знайдених.

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Знайдений за її допомогою квазар назвали J0313-1806. Це не тільки найдавніший, а й найдальший квазар від Землі, пише History of Astronomy & Cosmology Facebook .

Через понад 13 млрд років світло, що випромінюється ним, висвітлило присутність чорної діри в антипросторі. Такі відкриття допомагають зрозуміти, як утворилися ранні чорні діри.

Крім того, дослідники зможуть отримати більше даних про те, як перебудовувався ранній Всесвіт, пояснює астроном з університету Арізони Сяохуей Фань.

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Чорна діра J0313-1806, про яку йдеться, в 1,6 млрд разів більша за масу Сонця і в 10 трлн разів яскравіша.

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