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Космічний провал: розкритий об'єкт, який пережив знайомство з чорною дірою

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 18:55
В закладинки
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Таємнича хмара, яка пережила зіткнення з чорною дірою, виявилася молодими зірками, які вчені нарешті ідентифікували
Три зірки змогли пережити зустріч із чорною дірою
Три зірки змогли пережити зустріч із чорною дірою

Виявилося, це були три молоді зірки, оповиті товстою хмарою газу та пилу, з якого вони народилися.

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Об'єкт G2, який довго не могли розкрити, пролетів повз Sgr A – надмасивну чорну діру в серці Чумацького Шляху – ще в 2014 році, пише Science Alert.

G2 був відкритий у 2011 році, тоді він мчав до події, відомої як перінігрикон – крапки на своїй орбіті найближче до чорної дірки.

Астрономи очікували, що близьке зіткнення розірве G2 на частини й він захлинеться у чорній дірі, зробивши феєрверк.

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Той факт, що нічого не сталося, пізніше було названий "космічним провалом". G2 розтягувався та подовжувався при наближенні до чорної діри, але після повернувся до більш компактної форми.

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В результаті група дослідників Кельнського університету у Німеччині запропонувала пояснення: G2 має приховувати навіть не дві, а три зірки.

Їхній вік – близько 1 млн років, що дуже мало: нагадаємо, Сонцю 4,6 млрд років. Зірки могли утворитися в одному зірковому розпліднику – S-скупченні в центрі галактики.

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Нагадаємо, раніше ми писали, коли і де можна подивитися яскраві зорепади грудня.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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