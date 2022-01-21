Чорні дірки злилися у танці: телескоп показав фото космічного роману (фото)

Телескоп Chandra виклав знімок орбітальної взаємодії чорної діри в сузір'ї Рака з іншою чорною дірою – обидві в мільйони та мільярди разів важчі за Сонце

Астрономи вивчають орбітальний танець чорних дір

Астрономи вивчають чорну діру у сузір'ї Раку, яка бере участь в орбітальному танці з меншою чорною дірою. Обидві віддалені від Землі приблизно на 3,5 млрд світлових років.

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Перша – одна з найпотужніших колись виявлених чорних дір, написала команда Chandra у Twitter.

Маса гігантської Чорної діри у 18,5 млрд разів перевищує масу нашого Сонця. Друга чорна діра теж немаленька – її маса приблизно в 150 млн разів перевищує масу нашої зірки.

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Яскравість спалахів подвійної чорної діри, відкритої в 2008 році, більш ніж у трильйон разів перевищує світність Сонця й навіть світловий потік усієї галактики Чумацький шлях.

Менша надмасивна чорна діра обертається навколо більшої з періодом близько 12 років.

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Орбіта молодшої чорної діри розпадається через випромінювання від надмасивного господаря, і очікується, що вони зіллються воєдино приблизно за 10 тисяч років.

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