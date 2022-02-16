День піци на Юпітері: NASA зняло бурю, схожу на пепероні

Інфрачервоні знімки Північного полюса Юпітера зібрали у відеоряд, що показує дивовижну структуру ураган, що обрушився на планету.
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Найвища і найяскравіша температура у продемонстрованому відео становить -13 ° С, а найнижча досягає -83 ° С, повідомило NASA в Instagram.
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У фільмі використовуються зображення, отримані на основі даних, зібраних приладом JIRAM на борту місії @NASASolarSystem Juno.
Жовті області – тепліше і знаходяться глибше в атмосфері Юпітера, а темні – холодніші та перебувають вище. Ураган відбувається на Північному полюсі Юпітера.
Раніше ми писали:
- NASA виявило найпотужніше світло, яке коли-небудь спостерігалося на Юпітері, і в процесі розгадало таємницю 30-річної давності.
- Також ми повідомляли, що зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, в 3D.
- До появи Землі та інших планет у нашій Сонячній системі Сонце могло бути оточене гігантськими кільцями пилу, подібними до кілець Сатурна.