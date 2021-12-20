Подвійна спіраль: телескоп зняв "гігантську ДНК" у центрі чорної діри

У магнітному полі відомої галактики M87 виявили структуру подвійної спіралі, що вражає нагадує збільшений ланцюг ДНК

Вчені знайшли спіральну "ДНК" у центрі чорної діри / Фото: Getty Images

Структура була виявлена у надмасивній чорній дірі у центрі гігантської еліптичної галактики сузір'я Діви.

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Дослідникам вдалося скласти тривимірне зображення магнітного поля спіралі, яка виходить із чорної діри. Inverse .

M87 знаходиться на відстані 55 млн світлових років від Землі, а її чорна діра є величезним об'єктом. у 6,5 млрд разів масивніше Сонця.

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За допомогою радіотелескопа Very Large Array вчені зробили знімки галактики і на основі отриманих даних створили 3D-зображення магнітного поля струменя, що перетворюється на спіраль.

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Дивним було те, як далеко йде ця спіраль, зазначають вчені. Вони припускають, що подібна структура є спільною для всіх магнітних полів таких струменів у Всесвіті.

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Але щоб у цьому переконатись, потрібно буде досліджувати максимально точно й інші чорні дірки.

Нагадаємо, раніше Hubble показав туманність-вуаль, породженe вибухом величезної зірки.