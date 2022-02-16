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В космосе взорвалась сверхновая и образовала черную дыру (фото)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 15:28
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NASA опубликовало первые снимки сверхновой Кассиопея А – они показали, что в центре остатка звезды находится черная дыра или нейтронная звезда
Сверхновая взорвалась тысячи лет назад, но свет достиг Земли относительно недавно
Сверхновая взорвалась тысячи лет назад, но свет достиг Земли относительно недавно / Фото: NASA

Снимки, сделанные с помощью обсерватории IXPE, показывают сверхновую в виде облака, образованного ускоренными космическими частицами.

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Это облако светится в рентгеновском излучении, при этом на изображение наложили еще и данные рентгеновской обсерватории NASA Чандра, показанные синим цветом, пишет Gadgets 360.

Кассиопея А ранее изучалась другими телескопами. Но IXPE оснащен приборами, которые позволят ученым увидеть объект по-новому.

Фото NASA

С помощью рентгеновской миссии NASA получат более детальную информацию об экстремальных событиях в космосе, таких как взрывы сверхновых и космические столкновения.

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Диаметр Кассиопеи А составляет около 10 световых лет. Ученые исследуют, как со временем меняется остаток сверхновой, в центре которого находится черная дыра или нейтронная звезда.

Кассиопея А взорвалась более 14 тысяч лет назад, но свет достиг Земли только около 325 лет назад, она находится на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли.

Фото NASA

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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