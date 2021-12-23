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Цього разу не вибухнули: Китай вивів два нові супутники на орбіту

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 15:01
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Китай у четвер 21 грудня запустив два супутники до космосу за допомогою ракети-носія "Чанчжен-7А"
Китай додав супутників на орбіту
Китай додав супутників на орбіту

Запуск було здійснено о 12:12 за Києвом. космодрому Веньчан у провінції Хайнань на півдні Китаю.

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В результаті супутники "Шиянь-12 01" та "Шиянь-12 02" успішно вийшли на задану орбіту, для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 402-м. Сіньхуа .

Раніше, наприкінці листопада Китай вже запустив супутник "Шиянь-11". Тим часом 14 грудня китайська ракета зламалася при виході на орбіту, знищивши два супутники.

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Активність Пекіна на орбіті сильно зросла останнім часом – США побоюються, що Китай може обійти їх у космічній гонці.

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Крім того, новою зоною конфлікту між цими країнами може стати простір між Землею та Місяцем.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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