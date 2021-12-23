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В этот раз не взорвались: Китай вывел два новых спутника на орбиту

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 15:01
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Китай в четверг 21 декабря запустил два спутника в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7А"
Китай добавил спутников на орбиту
Китай добавил спутников на орбиту

Запуск был осуществлен в 12:12 по Киеву с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

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В результате спутники "Шиянь-12 01" и "Шиянь-12 02" успешно вышли на заданную орбиту, для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 402-м по счету, сообщает Синьхуа.

Ранее, в конце ноября, Китай уже запустил спутник "Шиянь-11". Тем временем 14 декабря китайская ракета сломалась при выходе на орбиту, уничтожив два спутника.

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Активность Пекина на орбите сильно возросла в последнее время – США опасаются, что Китай может обойти их в космической гонке.

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Кроме того, новой зоной конфликта между этими странами может стать пространство между Землей и Луной.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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