В этот раз не взорвались: Китай вывел два новых спутника на орбиту

Китай в четверг 21 декабря запустил два спутника в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7А"

Китай добавил спутников на орбиту

Запуск был осуществлен в 12:12 по Киеву с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

Читайте также: Военные США сыграли в космическую войну с Китаем и Россией

Реклама

В результате спутники "Шиянь-12 01" и "Шиянь-12 02" успешно вышли на заданную орбиту, для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 402-м по счету, сообщает Синьхуа.

Ранее, в конце ноября, Китай уже запустил спутник "Шиянь-11". Тем временем 14 декабря китайская ракета сломалась при выходе на орбиту, уничтожив два спутника.

Реклама

Читайте также: Гонка в космосе: Китай вывел на орбиту шестой спутник за пять дней

Активность Пекина на орбите сильно возросла в последнее время – США опасаются, что Китай может обойти их в космической гонке.

Реклама

Кроме того, новой зоной конфликта между этими странами может стать пространство между Землей и Луной.