Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Техно

Китайська ракета при виході на орбіту зламалася та знищила два супутники

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 19:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Китайська твердопаливна ракета від Expace не змогла вийти на орбіту, знищивши під час своєї загибелі два комерційні супутники
Китайська ракета не змогла вийти на орбіту
Китайська ракета не змогла вийти на орбіту / Фото: space.com

Ракета Kuaizhou-1A китайська комерційна компанія повинна була потрапити на орбіту 14 грудня та була запущена з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі.

Читайте також: Військові США зіграли у космічну війну з Китаєм та Росією

Реклама

На борту були два супутники Geespace, які мали протестувати автономну навігаційну систему, пише Space.

Китайські державні ЗМІ підтвердили провал із запуском ракети в новинах. Вони наголосили, що Kuaizhou-1A не змогла виконати нормальний зліт.

Читайте також: Китай зібрав літак, який може облетіти Землю за кілька годин

Реклама

Конкретні причини збою у запуску місії аналізуються та досліджуються, запевнили фахівці з Пекіна.

Нагадаємо, раніше Китай успішно вивів на орбіту ретрансляційний супутник "Тяньлянь ІІ-02".

Реклама

Всього за останні 10 днів Пекін запустив у космос щонайменше шість супутників.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти