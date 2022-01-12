Український супутник летить у космос на ракеті Ілона Маска: трансляція

У четвер, 13 січня, відбудеться запуск українського супутника "Січ-2-30". Він вирушить на орбіту на ракеті SpaceX Falcon 9

Січ-2 нарешті вирушає до космосу / Фото: Володимир Тафтай/FB

Ракету Ілона Маска вже інтегрували із супутником, пуск відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, США. Сам запуск заплановано на 17:30 за Києвом.

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Супутник "Січ-2-1" є модифікацією супутника "Січ-2". Він отримуватиме цифрові зображення поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах.

Призначення супутника – моніторинг використання земель, рослинності, лісових та водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих.

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Трансляцію можна буде подивитись увечері за посиланням нижче.

"Січ-2" відправили до США для запуску в космос на початку грудня 2021 року. Він виготовлений у Дніпрі у рамках державної космічної програми України на 2021-2025 роки.

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Деякі компоненти сателіту виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Усі випробування пройшли успішно.

Президент Володимир Зеленський наполягав, що його мають запустити у 2021 році, на рік 30-річчя Незалежності України, але інженери трохи спізнилися.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов перший космічний запуск SpaceX 2022 року.