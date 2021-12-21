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Нова дата запуску: український супутник офіційно інтегрували з Falcon 9

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 20:25
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Конструкторське бюро "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали протокол завершення інтеграції українського апарату з ракетою від SpaceX.
Український супутник вирушить на орбіту 13 січня
Український супутник вирушить на орбіту 13 січня / Фото: Wikipedia

Запуск космічного апарату заплановано на 13 січня 2022 року у рамках місії Transporter 3.

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Відповідно до умов договору, компанія ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX є провайдером пускових послуг, повідомили у КБ "Південне".

Супутник "Січ-2-1" є модифікацією супутника "Січ-2". Він отримуватиме цифрові зображення поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах.

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Український супутник відправили до США для запуску в космос на початку грудня. Він виготовлений у Дніпрі в рамках державної космічної програми України на 2021-2025 роки.

Збір супутника закінчили у 2019 році, президент Володимир Зеленський наполягав, що його мають запустити у 2021, на рік 30-річчя Незалежності України.

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У Держкосмосі обіцяли спробувати встигнути до кінця цього року, але лише нещодавно змогли закінчити зі складанням апарату.

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Поки що з урахуванням складнощів запуск спізнюється на 13 днів (дата змінилася з 10 січня на 13 січня). Вартість запуску складе 1,9 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX доставить на МКС проєкти українських школярів .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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