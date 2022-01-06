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Дивіться вгору: російський супутник звалився з космосу на Землю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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6 січня, 12:37
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Розгінний блок "Персей" російської ракети-носія "Ангара" впав у Тихий океан – на щастя, ні він, і його уламки нічого не зачепили
Російський розгінний блок вже у Тихому океані
Російський розгінний блок вже у Тихому океані

Розгінний блок із макетом супутника супутника увійшов в атмосферу 5 січня приблизно о 23:08 за Києвом і впав у воду.

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Точні координати падіння апарату невідомі, але уламки впали в малонаселеному регіоні, запевнив американський астроном Джонатан МакДавелл.

Апарат увійшов в атмосферу в районі приблизно 1590 кілометрів на південний схід від острова Піткерн.

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Цей розгінний блок, нагадаємо, не зміг вивести макет супутника на орбіту. У польоті блок несподівано та не за планом увімкнув двигуни, що розгорнуло його на 540 градусів.

З того часу блок дрейфував у небі на висоті близько 200 кілометрів. Маса "Персея" на момент запуску – близько 20 тонн із паливом, маса самої конструкції – 3-4 тонни.

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Виходячи з характеристик, подій фільму "Не дивіться нагору", де комета знищила Землю, боятися не варто було.

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Максимум, уламки могли зашкодити чийсь дах. Але могли й вбити когось, якщо зваляться на живу істоту.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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