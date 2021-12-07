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Запізнюються з мрією Зеленського: український супутник відправили до США для запуску у космос

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
7 грудня, 11:02
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Український супутник "Січ-2-30" нарешті вирушив до Штатів. Space X доставить його на орбіту вже за місяць
Український супутник "Січ" готовий до відправлення в космос
Український супутник "Січ" готовий до відправлення в космос

Супутник "Січ-2-30" виготовлений у Дніпрі в рамках державної космічної програми України на 2021-2025 роки, тепер він вирушить до космосу за допомогою Falcon 9.

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Роботи з підготовки супутника до запуску проведуть вже у США, залишилося дочекатися запуску від компанії Ілона Маска, повідомила Дніпровська митниця.

10 січня 2022 року його планують запустити з мису Канаверал у штаті Флорида.

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Збір супутника закінчили у 2019 році, президент Володимир Зеленський наполягав, що його мають запустити у 2021 році. 30-річчя Незалежності України.

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У Держкосмосі у відповідь заявили, що роботи зі створення супутника ще не закінчено, а "маніпуляції та некомпетентність офіційних осіб" лише дискредитують космічну галузь.

Проте вони обіцяли спробувати встигнути запустити його вже 2021 року. Поки що з урахуванням складнощів запуск спізнюється на 10 днів. Вартість відправлення становитиме 1,9 млн. доларів.

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Нагадаємо, раніше на зворотному боці Місяця виявили "таємничу хатину" – дивний об'єкт у вигляді куба.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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