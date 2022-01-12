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Украинский спутник летит в космос на ракете Илона Маска: трансляция

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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12 января, 08:30
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В четверг, 13 января, состоится запуск украинского спутника "Сич-2-30". Он отправится на орбиту на ракете SpaceX Falcon 9
Сич-2 наконец отправляется в космос
Сич-2 наконец отправляется в космос / Фото: Владимир Тафтай/FB

Ракету Илона Маска уже интегрировали со спутником, пуск состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Сам запуск запланирован на 17:30 по Киеву.

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Спутник "Сич-2-1" является модификацией спутника "Сич-2". Он будет получать цифровые изображения поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий.

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Трансляцию можно будет посмотреть вечером по ссылке ниже.

"Сич-2" отправили в США для запуска в космос в начале декабря 2021 года. Он изготовлен в Днепре в рамках государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.

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Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.

Президент Владимир Зеленский настаивал, что его должны запустить в 2021 году, в год 30-летия Независимости Украины, но инженеры немного опоздали.

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Напомним, ранее мы писали о том, как прошел первый космический запуск SpaceX в 2022 году.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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