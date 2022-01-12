Украинский спутник летит в космос на ракете Илона Маска: трансляция

Ракету Илона Маска уже интегрировали со спутником, пуск состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Сам запуск запланирован на 17:30 по Киеву.
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Спутник "Сич-2-1" является модификацией спутника "Сич-2". Он будет получать цифровые изображения поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.
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Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий.
Трансляцию можно будет посмотреть вечером по ссылке ниже.
"Сич-2" отправили в США для запуска в космос в начале декабря 2021 года. Он изготовлен в Днепре в рамках государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.
Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.
Президент Владимир Зеленский настаивал, что его должны запустить в 2021 году, в год 30-летия Независимости Украины, но инженеры немного опоздали.
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Напомним, ранее мы писали о том, как прошел первый космический запуск SpaceX в 2022 году.