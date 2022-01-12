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Вчені готуються до сюрпризів про життя на Марсі: коли на них чекати

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 12:39
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Десятиліття дослідження Червоної планети безпілотними зондами можуть окупитися через 20 років, довівши наявність життя на Марсі
Пошук життя на Марсі може обернутися сюрпризами
Пошук життя на Марсі може обернутися сюрпризами / Фото: NASA

Червона планета наразі є вуликом активності, де орбітальні супутники, блукаючі роботи та вертольоти працюють над однією й тою самою місією.

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Їхня мета – дізнатися більше про потенціал проживання Марса, вивчаючи його атмосферу, кам'янисту поверхню та склад надр, пише The Science Times.

Фото NASA

За словами вчених, органічні сполуки, виявлені на Марсі, сумісні з раннім життям, що дає захоплюючий натяк на пошуки позаземного життя у нашій Сонячній системі.

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NASA вважає, що стародавній Марс був схожий на Землю за кліматом, але раніше він був значно вологішим і теплішим, що говорить про те, що ми повинні бути готові до несподіваних відкриттів.

Як тільки експерти отримають усі дані, що збираються марсоходами та зондами з поверхні планети та під нею, вони зможуть визначити, скільки життя існує чи існувало на планеті.

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Імовірно, такі дивовижні відкриття можуть чекати нас через 20 років, коли вчені отримають дані всіх апаратів Марса наживо.

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Тобто, сюрпризом можуть виявитися свідчення більш складного життя, ніж мікробне, у ті часи, коли Марс був схожий на клімат на Землю, або навіть зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що марсіанський робот NASA пішов у сплячку через бурю на Червоній планеті.

Також повідомлялося, що люди рано чи пізно зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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