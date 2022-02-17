Українські полярники показали морського леопарда зі смертельною посмішкою

Українські полярники станції Академік Вернадський під час виїзду змогли зафільмувати на відео морського леопарда

Морський леопард вийшов на полювання на пінгвінів

Тварина, яка начебто позує людям, – один із представників родини тюленячих, які зустрічаються в районі української станції.

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Побачивши дослідників із камерами, він навіть трохи попозував для них і показав свою фірмову посмішку, запевнили полярники у Facebook.

Хоча зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його "усмішці" не варто: ця тварина є одним із головних хижаків Антарктики, попереджають вчені.

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На відміну від тюленів Ведделла або крабоїдів, він харчується не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. І назву отримав, окрім способу харчування, через характерні плями на тілі.

Довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага – 300-400 кг. Завдяки формі тіла та подовженим переднім кінцівкам він швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км на годину.

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З кінця антарктичного літа леопардів можна все частіше зустріти поблизу станції. Причина проста: до осені околиці Вернадського стають дитсадком для субантарктичних пінгвінів.

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І саме на них біля берегів чекає морський леопард, оскільки недосвідчене пташеня зловити набагато простіше, ніж дорослу тварину.

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