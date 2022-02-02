Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Як на батуті: українські полярники зняли кумедних стрибаючих пінгвінів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 22:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські полярники зі станції Академік Вернадський зняли зграю пінгвінів, яка якраз вистрибувала з води на берег. Як цим неповоротким птахам це вдається робити?
Пінгвіни можуть стрибати на висоту до трьох метрів
Пінгвіни можуть стрибати на висоту до трьох метрів / Фото: Колаж: Сьогодні

На відео видно, як пінгвіни один за одним у прямому значенні слова вилітають із води, підстрибуючи на кілька метрів вгору!

Читайте також: Нові українські полярники: хто увійшов до складу експедиції до Антарктиди

Реклама

Справа в тому, пояснюють полярники, що це на суші пінгвіни здаються незграбними та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини дуже прудкі та швидкі.

А тим більше Субантарктичні пінгвіни – вони найшвидші серед усіх пінгвінів і можуть розганятися до 36 кілометрів на годину!

Реклама

Щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спочатку набирають швидкість в океані, потім за допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту 1,5-3 метри!

Читайте також: Не лише рахують пінгвінів. Чим займаються полярники на станції "Академік Вернадський"

Спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені висунули ще одне припущення про те, як їм вдається стрибати так високо.

Реклама

Вчені виявили, що час розгону пінгвіни залишають навколо себе багато бульбашок, які виходять не з рота, а від пір'я.

Виходячи з цього з'явилася версія, що перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я і затримує його, а для розгону у воді перед стрибком притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню, які діють як олія і зменшують тертя.

Раніше ми писали:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Данці б'ють на сполох: крижаний щит Гренландії тане надто швидко Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Як на батуті: українські полярники зняли кумедних стрибаючих пінгвінів Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Романс поета з Полтавщини співали Паваротті та Іглесіас – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37552.1

Binance Coin (BNB)

375.71

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.97

Theta (THETA)

2.83

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти