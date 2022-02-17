Украинские полярники показали морского леопарда со смертельной улыбкой

Животное, которое будто позирует людям, – один из представителей семьи тюленевых, встречающихся в районе украинской станции.
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Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную улыбку, заверили полярники в Facebook.
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Хотя снаружи леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики, предупреждают ученые.
В отличие от тюленей Уэдделла или крабоидов, он питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. И название получил, кроме способа питания, из-за характерных пятен на теле.
Длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес – 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час.
С конца антарктического лета леопардов можно все чаще встретить вблизи станции. Причина проста: до осени окрестности Вернадского становятся детсадом для субантарктических пингвинов.
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И именно их у берегов ожидает морской леопард, так как неопытного птенца поймать гораздо проще, чем взрослое животное.
Ранее мы писали:
- Украинские полярники со станции Академик Вернадский засняли стаю пингвинов, которая как раз выпрыгивала из воды на берег.
- Украинские полярники записали песню тюленей, напоминающие звуки из "Звездных войн".
- Также сотрудники станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поймали пингвинов "с поличным": те ходят в океан только шеренгами.