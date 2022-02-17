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Украинские полярники показали морского леопарда со смертельной улыбкой

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 февраля, 19:52
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Украинские полярники станции Академик Вернадский во время выезда смогли заснять на видео морского леопарда
Морской леопард вышел на охоту на пингвинов
Морской леопард вышел на охоту на пингвинов

Животное, которое будто позирует людям, – один из представителей семьи тюленевых, встречающихся в районе украинской станции.

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Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную улыбку, заверили полярники в Facebook.

Хотя снаружи леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики, предупреждают ученые.

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В отличие от тюленей Уэдделла или крабоидов, он питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. И название получил, кроме способа питания, из-за характерных пятен на теле.

Длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес – 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час.

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С конца антарктического лета леопардов можно все чаще встретить вблизи станции. Причина проста: до осени окрестности Вернадского становятся детсадом для субантарктических пингвинов.

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И именно их у берегов ожидает морской леопард, так как неопытного птенца поймать гораздо проще, чем взрослое животное.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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