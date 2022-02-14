Українська "Ноосфера" потрапила у шторм: коли вона дістанеться Антарктиди

Український корабель "Ноосфера" зробив першу зупинку на шляху до Антарктиди – криголам зайшов у порт на Канарських островах для дозаправки пальним

"Ноосфера" успешно пережила шторм / Фото: НАНЦ

Дорогою з Одеси до Лас-Пальмасу судно подолало 5335 кілометрів із середньою швидкістю 17 км на годину. Успішно відбулося злагодження екіпажу.

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Судно показало себе добре, але в Середземному морі криголам пройшов через шторм: хвиля була 5-6 метрів, а швидкість зустрічного вітру досягала 33 м за секунду, пише Національний арктичний науковий центр у Facebook.

"Судно стійко сприймало удари хвиль. Це справжній морський вовк, загартований за багато років у морі", – заявив Павло Панасюк, капітан "Ноосфери".

Наступна зупинка "Ноосфери" запланована після перетину Атлантики в порту Пунта-Аренас (Республіка Чилі).

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Там на борт має піднятися команда морських дослідників, ще одна група сезонної експедиції та зимівники 27 УАЕ, які замінять на станції команду 26 УАЕ.

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