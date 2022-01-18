Українські полярники записали, як тюлені обмінюються звуками із "Зоряних воєн"

Українські вчені в рамках дослідження тюленів Ведделла в районі станції "Академік Вернадський" записали "спів" цих тварин

Полярники записали, як тюлені обмінюються звуками під водою / Фото: НАНЦ

Весною під час сезону розмноження Ведделів українські вчені цілодобово записували їхній підводний спів.

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У двох протоках біля станції в лунках, які активно використовують тюлені, було встановлено два акустичні рекордери, пише Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Раніше були відомі 30 типів звуків у репертуарі тюленів, але нещодавно було виявлено ще 9 – у ультразвуковому спектрі. Полярники отримали численні записи самців, самок та дитинчат.

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Це різні "цвіркуни", "свисти" та "трелі", що іноді навіть нагадують звуки бластерів із "Зоряних війн".

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Існує припущення, що зворотна луна таких звуків дозволяє Ведделлам орієнтуватися у просторі під час антарктичної зими.

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Хоча ці тюлені мають гарний зір, але коли світла немає кілька місяців, то їм потрібен інший спосіб отримання інформації, щоб знаходити лунки чи здобич.

Крім того, тюлені можуть використовувати ультразвук спілкування з іншими особами, не залучаючи хижаків.

Десь п'ята частина підводного співу відбувається саме на таких частотах – вище діапазону людського слуху: від 20 до 50 кГц, деякі можуть досягати 200 кГц.

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Нагадаємо, раніше співробітники станції "Академік Вернадський" з'ясували, що пінгвіни ходять в океан лише групами, щоб захиститися від хижаків.