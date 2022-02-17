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У глибинах океану виявили дитинча унікальної акули-примари

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 лютого, 17:50
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Дослідники виявили виключно рідкісну "акулу-примару", яка щойно вилупилася, неподалік від Південного острова Нової Зеландії
Унікальну акулу-примару випадково знайшли в океані
Унікальну акулу-примару випадково знайшли в океані

Напівпрозоре, желеподібне та увінчане парою гігантських чорних очей на загостреній голові дитинча схоже на прибульця.

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Ймовірно, воно належить до одного з більш ніж 50 відомих видів акул-примар, також відомих як химери, які живуть у глибоких водах у всьому світі, пише Live Science.

За даними Національного інституту водних та атмосферних досліджень країни, це не зовсім акули, але химери тісно пов'язані як з акулами, і зі скатами.

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Фактично вони є рибами зі скелетами, що складаються з хрящів, а не з кісток. Ембріони акул-примар розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні.

Там ембріони харчуються жовтком, поки не прийде час вилупитися. Враховуючи їхній невеликий розмір і глибоке місце існування, дитинчата акул-примар зустрічаються вкрай рідко.

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Цю гостроносу синю химеру було знайдено неподалік вершини підводної гори Девідсон біля узбережжя Центральної Каліфорнії на глибині близько 1640 метрів.

Дослідники проведуть генетичні тести дитинчати, щоб спробувати з'ясувати, до якого виду акули-примари воно належить. Потім вчені зможуть порівняти його з дорослою особиною того ж виду.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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