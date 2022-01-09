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Зірки Антарктиди: пінгвіни ходять шеренгами та рятують один одного від леопардів (відео)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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9 січня, 14:46
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Співробітники станції "Академік Вернадський" в Антарктиді спіймали пінгвінів на гарячому: вони ходять до океану лише групами, щоб захиститися від хижаків
Пінгвіни підштовхують один одного у воду, а потім рятують від леопардів
Пінгвіни підштовхують один одного у воду, а потім рятують від леопардів

Цікаву картину спостерігають полярники кілька разів на добу: організовані шеренги тварин марширують до океану, щоб поласувати крилем.

Біолог НАНЦ Артем Джулай пояснив, що у воді пінгвінів підстерігають хижаки: частіше морські леопарди, рідше – косатки, і тому їм потрібний захист, повідомляє Instagram станції.

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"Якщо кинутися за їжею оптом, то ризик для кожного птаха менший, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці", – розповів учений.

Якщо навіть леопард схопить когось одного, інші спокійно поїдять криль. Цікаво, що пінгвіни також підштовхують друг одного стрибнути у воду першими.

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Справді, перший сміливець найбільше ризикує стати жертвою. Тому іноді пінгвіни тупцюють на березі до півгодини. Коли перший пінгвін стрибає, за ним масово кидаються інші.

Незважаючи на підштовхування, у воді пінгвіни часто намагаються врятувати свого товариша, що потрапив у пащу леопарда.

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Для цього вони починають навертати кола навколо хижака, щоб він розчепив щелепу, прагнучи захопити ще одну здобич.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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