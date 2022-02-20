Українці обирають Android: чому iPhone в Україні не популярний

Українці віддали б перевагу вибрати собі смартфон на операційній системі Android, а не на iOS, як на iPhone від Apple

Українці віддають перевагу Android, Apple для них дорогий / Фото: Pixabay, REUTERS

Відповідаючи на запитання, що вони обрали б між смартфонами однакової вартості з ОС Android або iOS (iPhone), 66,7% респондентів проголосували за Android.

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Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Техно Сьогодні.

При цьому перевагу Android віддали 74,4% опитаних чоловіків та 59,5% жінок. Що стосується віку, iPhone популярніший у молоді. його обрали б 43,4% українців від 18 до 24 років.

У категорії 25-34 роки цифра шанувальників Apple знижується до 27,9%, а серед українців від 35 до 44 років 77,2% обирають Android. Лише один із п'яти українців віком від 45 років вибере продукт від Apple

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Практично головним фактором, що пояснює такий вибір нового смартфона, є його вартість.

Наприклад, близько третини українців віддадуть перевагу телефону до 5 тисяч гривень, майже 40% – до 10 тисяч гривень. Тільки 6,6% українців оберуть смартфон дорожчий за 15 тисяч гривень.

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Смартфони ж у ціновій категорії від 20 тисяч гривень можуть дозволити собі менше ніж 5% українських громадян.

Різниці між жінками та чоловіками в цьому питанні мало – близько 70% як жінок, так і чоловіків віддадуть перевагу телефону ціною до 10 тисяч гривень.

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