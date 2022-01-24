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Довгоочікувані планшет і навушники: коли вийдуть і якими будуть новинки від Apple 2022

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 11:41
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У мережу злили подробиці про новинки Apple 2022: планшет і ноутбук точно отримають новий чіп, але невідомо, як працюватиме бездротова зарядка
Apple покаже новий ноутбук вже найближчими місяцями, а навушники вийдуть до кінця року
Apple покаже новий ноутбук вже найближчими місяцями, а навушники вийдуть до кінця року

Зате довгоочікувані бездротові навушники Apple AirPods Pro 2 ми точно побачимо вже восени 2022 року.

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Крім того, компанія Apple планує оновити не лише базовий iPad та iPad Air, а й топову модель iPad Pro, пише інсайдер @dylandkt в Twitter.

Новинка вийде на ринок у двох розмірах: з екранами в 11 дюймів та 12,9 дюймів. Обидві моделі поставлятимуться з матрицею miniLED.

Планшету обіцяють підтримку бездротової зарядки за допомогою магнітної технології MagSafe, але є питання щодо можливостей її роботи. Ходять чутки, що її може не бути.

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iPad Pro отримає новий фірмовий чіп M2, який буде побудований за 3-нанометровим техпроцесом.

Окрім планшета, ми побачимо новий MacBook Air найближчими місяцями та 14-дюймовий MacBook Pro з чіпсетом M2 у другій половині 2022 року. TWS-навушники AirPods Pro 2 покажуть наприкінці 2022 року.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі скаржаться на серйозний дефект iPhone 13 : рятує лише заміна

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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