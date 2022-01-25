Android проти iOS: що дратує користувачів в iPhone та навпаки

Користувачі Android періодично переходять на iPhone і пишуть скарги на незвичні або навіть дратівливі функції. Що їх дратує і що яблучникам не подобається в Android?

/ Фото: Pixabay

У соцмережах багато нарікань від користувачів, що звикли до систем Android, на незвичні їм iPhone від Apple. Даних про те, що користувачів iPhone дратує в Android, значно менше.

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Причин, швидше за все, дві. Перша – політика компанії Apple, яка налаштована більше на рекламу своїх пристроїв та їхніх переваг, ніж на критику конкурентів.

Друга – перехід фанатів iPhone на Android трапляється рідше. Мова про постійних користувачів, а не про тих, хто протестував "яблуко" та розчарувався.

Ми зібрали ТОП речей, які дратують користувачів в iOS та Android.

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ЩО ДРАТУЄ В IPHONE

Анімації

В iOS, на думку користувачів Android, є дуже повільні анімації. Цю проблему можна вирішити, відключивши анімації, але з'являється інша – незручно працювати з жестами.

Стає незрозуміло, який саме жест спрацював – кнопка "Додому", або відкриття меню багатозадачності.

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Прокручування

Користувачі Android звикли до того, що швидкістю прокручування можна керувати довжиною свайпа.

У iPhone це працює приблизно з тією ж швидкістю. Якщо сторінка довга, доведеться кілька разів провести пальцем по екрану, щоб вона почала перегортатися швидше.

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Фонове завантаження

Додаток в iOS качає файли надто повільно, якщо його закрити та зайнятися іншими справами. Наприклад, кілька годин може качати пару 2 ГБ.

Тобто, з повною швидкістю додаток буде підвантажуватися лише тоді, коли воно відкрито.

Емодзі як мова

Користувачів справді бісить, що не можна відразу поставити потрібне емодзі до тексту, потрібно шукати його через перемикання мов.

Мало того, при перемиканні між мовами доводиться перегортати вкладку зі смайликами. Єдиний вихід – видалити емодзі в налаштуваннях клавіатури, але багато хто їх дуже любить.

Дубляж повідомлень

На Android, якщо на декстопі відчинене вікно месенджера, телефон мовчить.

Але iPhone, за словами тих, хто на нього перейшов, все одно вібрує або видає звук повідомлення. Багато користувачів також скаржаться, що повідомлення надходять із запізненням.

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Гаманець

Wallet не заходить тим, хто звик до Google Pay, бо туди легко додати бонусну карту магазину, відсканувавши штрихкод.

Apple змусить переходити за спеціальним посиланням після сканування або використовувати спеціальну кнопку у додатку. Яке ще потрібно завантажити.

Закачування програм. Завантаження додатків можливе тільки під час підтвердження відбитка пальця або пароля AppleID – навіть тоді, коли програма безкоштовна.

Можливо, це зроблено спеціально для захисту від шахраїв або необдуманих рішень, але звичних до Android користувачів бісить.

ЩО НЕ ТАК З ANDROID

Взаємопов'язаність пристроїв

Ви дійсно можете почати писати текст у вашому MacBook, потім продовжити на iPhone, потім повернутися назад, і таке інше.

Ваші дзвінки дублюються на розумному годиннику, на декстопі, на телефоні. До цього швидко звикаєш, припинивши пропускати дзвінки. В Android такого зв'язку між телефоном-комп'ютером немає.

Витрата батареї

Серйозною проблемою стає заряд батареї, який "їдять" усі, кому не ліньки – тобто після закачування додатків вони можуть отримати доступ до обладнання телефону.

Щоразу, коли додатку потрібен доступ до вашого розташування , воно використовує GPS, що збільшує споживання енергії.

Це можна змінити в налаштуваннях кожної окремої програми або просто вимкнути геолокацію. Apple в принципі набагато сильніше контролює доступ додатків до пристроїв.

Ярлик на головному екрані

Щоразу, коли ви встановлюєте нову програму на свій пристрій, магазин Google Play автоматично відправляє ярлик на головний екран.

Ця функція може бути корисною, коли йдеться про програми, які ви використовуєте кожен день, але дратує користувачів, які бачать екран, покритий значками. Це можна вимкнути в налаштуваннях Play Маркет.

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Вібрація при торканні

Невелика вібрація, яку телефон видає щоразу, коли ви торкаєтеся екрана, повідомляє, коли ви дійсно зареєстрували введення.

Але, на жаль, ця вібрація розряджає батарею. Більшість досвідчених користувачів відключають її.

Google Pay

Якщо користувачів Android бісить додавання карт до програми Wallet, то користувачі Wallet можуть змінити карту для сплати за замовчуванням одним свайпом.

Заради справедливості треба сказати, що ця функція зручніша, ніж у Google Pay – не потрібно окремо заходити в налаштування карти та вибирати її "за замовчуванням".

Android або iPhone – що ж брати

Адепти Apple скажуть, що їхній iPhone інтуїтивніше, краще пов'язаний з іншими пристроями (звичайно, якщо вони теж Apple). Такий самий зв'язок Google пообіцяв налаштувати лише цього року.

Крім того, саме в яблучних пристроях найкраще налаштовані функції, допомагають людям з інвалідністю – наприклад, незрячим.

Він також краще захищений від вірусів і дає користувачеві вирішувати, показувати йому рекламу.

Натомість фанати Android можуть заперечити, що саме пристрої на Android змусити діяти і виглядати так, як ви хочете користувач – у нього набагато більше доступу до системних налаштувань, до яких Apple вас просто не допустить.