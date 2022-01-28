Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Техно

iPhone навчили розпізнавати обличчя навіть у захисній масці: які ще функції додали

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 11:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple ввела низку нових функцій, одна з яких дозволяє користувачеві ідентифікувати себе за Face ID та розблокувати телефон у масці
Face ID тепер можна використовувати з маскою
Face ID тепер можна використовувати з маскою

З пандемією користувачі iPhone зіткнулися з проблемою розпізнавання обличчя, тому що в магазині потрібно надягати маску, а для розблокування телефону її потрібно зняти.

Читайте також: iPhone 15 Pro отримає перископну камеру та божевільний зум

Реклама

Тепер ця проблема вирішена, зокрема, якщо ви носите окуляри, але тільки для користувачів останніх моделей та останньої iOS 15.4, пише macrumors.

Нова функція поки що додана тільки в бета-версію iOS 15.4, але, як ми вже писали, ранні версії iOS аж до 14 років оновлювати перестала.

Як це зробити

Функція розпізнаватиме унікальні риси навколо ока для аутентифікації, але обличчя потрібно буде відсканувати повторно. Для Face ID у масці не потрібен Apple Watch.

Реклама

У програмі "Параметри" з'явився новий перемикач "використовувати Face ID з маскою", який можна включити або вимкнути, якщо ви передумаєте щодо маски.

Напевно, багатьом людям зі слабким зором хотілося і цього: в налаштуваннях з'явилася ще одна функція – "додати окуляри", щоб зробити Face ID більш точним, коли ви носите і окуляри, і маску.

Реклама

Втім, Apple попереджає, що Face ID найточніший, коли він налаштований тільки на розпізнавання всієї особи, крім того, він не спрацює при носінні сонцезахисних окулярів.

Що може Face ID

Ідентифікатор обличчя з маскою може допомогти провести платежі Apple Pay та використовуватися замість логіну та пароля в додатках, що підтримують функцію.

Тим не менш, для Face ID з функцією маски потрібна модель iPhone 12 або iPhone 13 – як виявилося, користувачі з iPhone 11 не можуть нею скористатися.

Цілком можливо, компанія хоче, щоб її клієнти оновили собі не тільки iOS, а й телефони, якщо дуже хочуть ідентифікацію в масці та окулярах.

Термінал у телефоні та витрати

Apple перетворить iPhone на безконтактний платіжний термінал. Прийом грошей функціонуватиме на базі програми від стартапу Mobeewave, пише Bloomberg.

Apple придбала компанію Mobeewave у 2019 році. Перетворення телефону на термінал може стати серйозною шкодою ринку касових апаратів.

Крім того, з'явився новий віджет Apple Card, який показує ваші щотижневі витрати на iPhone.

Нові смайли в iOS 15.4

Восени 2021 року Unicode завершив роботу над стандартом Emoji 14.0, і в Emoji 14.0 додано 37 нових смайликів із 112 варіантами.

Найвідомішими з нових емодзі включають салют, троля, тане обличчя, обличчя, що виглядає, бульбашки, корали, кусаючі губи, боби та рятувальний круг.

З'явилися давно відомі користувачам соцмереж "сердечні руки", права рука, ліва рука, рука долонею вниз, рука долонею вгору, рука, що з'єднує вказівний та великий пальці тощо.

Додадуть також гніздо з яйцями, порожнє гніздо, рентген, милицю, гірку для ігрового майданчика, колесо, рятувальний круг, хамсу, дзеркальну кулю, банку та посвідчення особи.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова iPhone навчили розпізнавати обличчя навіть у захисній масці: які ще функції додали Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Це шантаж! Дженоа змушує Шевченка відмовитись від грошей Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Ілон Маск запускає виробництво смішних роботів у лосинах: кому вони знадобляться Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36622.22

Binance Coin (BNB)

385.32

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.68

Theta (THETA)

2.91

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти