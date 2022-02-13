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СЬОГОДНІ Техно

iPhone не по кишені: скільки українці готові витратити на новий смартфон

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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13 лютого, 17:22
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Серед головних факторів при виборі нового смартфону є його вартість. Але, виявляється, українці віддають перевагу моделям із середнього сегменту, ніж флагманам
Які смартфони обирають українці. Фото: 808.media
Які смартфони обирають українці. Фото: 808.media / Фото: Колаж: Сьогодні

38,5% респондентів обирають смартфони у ціновому сегменті від 5 до 10 тисяч гривень. При цьому відсоток жінок та чоловіків практично однаковий і зростає з віком.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Техно Сьогодні.

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Трохи менше, а саме 31,8%, обирають бюджетну категорію до 5 тисяч грн. Найменше такі моделі цікавлять молодь.

Усього СтатьВіковий інтервал
Чоловік Жінка 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60
До 5 000 грн 31,8%31,1%32,3%23,4%25,9%33,6%37,6%34,7%
5 000 – 9 999 грн 38,5%38,0%38,9%31,3%43,8%35,1%39,0%41,3%
10 000 – 14 999 грн 13,3%15,5%11,2%19,6%11,1%16,0%9,2%12,9%
15 000 – 20 000 грн 6,6%5,7%7,5%10,6%10,1%5,3%6,7%,3%
Дорожче 20 000 грн 4,8%5,2%4,4%8,4%5,4%5,9%2,1%2,9%
Важко відповісти 5,1%4,4%5,7%6,6%3,8%4,1%5,5%7,8%

А ось смартфони від 20 тисяч гривень можуть дозволити собі лише 4,8% респондентів. Тут найбільший відсоток охочих якраз у віковій категорії 18-24 роки.

До речі, серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ, а смартфони до 5 тисяч грн найбільше цікавлять мешканців західної та північної частини нашої країни.

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Регіон
Схід Захід Київ Північ Центр Південь
До 5 000 грн 27,9%41,8%26,9%49,8%23,3%32,4%
5 000 – 9 999 грн 45,0%30,9%32,3%32,8%44,3%40,5%
10 000 – 14 999 грн 12,2%11,4%17,3%7,8%16,1%11,1%
15 000 – 20 000 грн 5,3%7,7%10,4%2,8%5,6%6,8%
Дорожче 20 000 грн 2,9%2,7%8,8%2,3%4,7%6,0%
Важко відповісти 6,7%5,5%4,4%4,5%5,9%3,3%

Інші результати опитувань:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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