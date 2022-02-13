iPhone не по кишені: скільки українці готові витратити на новий смартфон

Серед головних факторів при виборі нового смартфону є його вартість. Але, виявляється, українці віддають перевагу моделям із середнього сегменту, ніж флагманам

Які смартфони обирають українці. Фото: 808.media / Фото: Колаж: Сьогодні

38,5% респондентів обирають смартфони у ціновому сегменті від 5 до 10 тисяч гривень. При цьому відсоток жінок та чоловіків практично однаковий і зростає з віком.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Техно Сьогодні.

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Трохи менше, а саме 31,8%, обирають бюджетну категорію до 5 тисяч грн. Найменше такі моделі цікавлять молодь.

Усього Стать Віковий інтервал Чоловік Жінка 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 До 5 000 грн 31,8% 31,1% 32,3% 23,4% 25,9% 33,6% 37,6% 34,7% 5 000 – 9 999 грн 38,5% 38,0% 38,9% 31,3% 43,8% 35,1% 39,0% 41,3% 10 000 – 14 999 грн 13,3% 15,5% 11,2% 19,6% 11,1% 16,0% 9,2% 12,9% 15 000 – 20 000 грн 6,6% 5,7% 7,5% 10,6% 10,1% 5,3% 6,7% ,3% Дорожче 20 000 грн 4,8% 5,2% 4,4% 8,4% 5,4% 5,9% 2,1% 2,9% Важко відповісти 5,1% 4,4% 5,7% 6,6% 3,8% 4,1% 5,5% 7,8%

А ось смартфони від 20 тисяч гривень можуть дозволити собі лише 4,8% респондентів. Тут найбільший відсоток охочих якраз у віковій категорії 18-24 роки.

До речі, серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ, а смартфони до 5 тисяч грн найбільше цікавлять мешканців західної та північної частини нашої країни.

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Регіон Схід Захід Київ Північ Центр Південь До 5 000 грн 27,9% 41,8% 26,9% 49,8% 23,3% 32,4% 5 000 – 9 999 грн 45,0% 30,9% 32,3% 32,8% 44,3% 40,5% 10 000 – 14 999 грн 12,2% 11,4% 17,3% 7,8% 16,1% 11,1% 15 000 – 20 000 грн 5,3% 7,7% 10,4% 2,8% 5,6% 6,8% Дорожче 20 000 грн 2,9% 2,7% 8,8% 2,3% 4,7% 6,0% Важко відповісти 6,7% 5,5% 4,4% 4,5% 5,9% 3,3%

Інші результати опитувань: