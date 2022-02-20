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Украинцы выбирают Android: почему iPhone в Украине не популярен

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 февраля, 18:10
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Украинцы предпочли бы выбрать себе смартфон на операционной системе Android, а не на iOS, как на iPhone от Apple
Украинцы предпочитают Android, Apple для них дороговат
Украинцы предпочитают Android, Apple для них дороговат / Фото: Pixabay, REUTERS

Отвечая на вопрос, что бы они выбрали между смартфонами одинаковой стоимости с ОС Android или iOS (iPhone), 66,7% респондентов проголосовали за Android.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для Техно Сегодня.

При этом предпочтение Android отдали 74,4% опрошенных мужчин и 59,5% женщин. Что касается возраста, iPhone популярней у молодежи – его бы выбрали 43,4% украинцев от 18 до 24 лет.

В категории 25-34 года цифра поклонников Apple падает до 27,9%, а среди украинцев от 35 до 44 лет 77,2% выбирают Android. Только один из пяти украинцев старше 45 лет выберет продукт от Apple.

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Практически главным фактором, объясняющим такой выбор нового смартфона, является его стоимость.

Например, около трети украинцев предпочтут телефон до 5 тысяч гривен, почти 40% – до 10 тысяч гривен. Только 6,6% украинцев выберут смартфон дороже 15 тысяч гривен.

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Смартфоны же в ценовой категории от 20 тысяч гривен могут позволить себе менее 5% украинских граждан.

Разницы между женщинами и мужчинами в этом вопросе мало – около 70% как женщин, так и мужчин предпочтут телефон ценой до 10 тысяч гривен.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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