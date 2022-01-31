Який iPhone купити у 2022 році

Експерти не радять ганятися за новинкою. За багатьма факторами попередні моделі iPhone як мінімум не програють своєму спадкоємця. Давайте розбиратися.
Чому не iPhone 13
Новинка від Appple не отримала достатньо нововведень, щоб суттєво перевершувати попередні моделі. Багато функцій, якими вихвалялася компанія, доступні тільки в Pro версії, а цінник на неї справді кусається.
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До того ж, постійно з'являється проблеми з новими апаратами. Нещодавно користувачі розпочали скаржитися на дефект екрану, допомагає лише заміна телефону.
Який iPhone вибрати
iPhone 11 або iPhone 12 – ідеальний варіант за багатьма параметрами. Насамперед, це ціна, з виходом 13-го попередні моделі подешевшали. Наприклад, iPhone 12 Pro з усіма можливими наворотами зараз коштує як звичайний iPhone 13, а 11-й – ще дешевше.
Але при цьому їхня кількість на складах зменшується, тому з покупкою краще не затягувати.
Порівняння цін:
|64 ГБ
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 11
|18 499
|20 999
|-
|-
|-
|iPhone 12 mini
|21 999
|23 999
|30 499
|-
|-
|iPhone 12
|25 999
|27 999
|31 499
|-
|-
|iPhone 12 Pro
|-
|32 999
|33 333
|37 499
|-
|iPhone 12 Pro Max
|-
|41 999
|39 999
|46 999
|-
|iPhone 13 mini
|-
|26 499
|29 999
|36 999
|-
|iPhone 13
|-
|29 999
|33 999
|41 499
|-
|iPhone 13 Pro
|-
|37 499
|41 499
|48 499
|55 999
|iPhone 13 Pro Max
|-
|41 499
|44 999
|52 499
|59 999
По-друге, iPhone продовжує підтримувати старі моделі, оновлюючи їх до актуальної версії iOS. Це стосується навіть моделей шестирічної давності, але ми не радимо йти в минуле настільки далеко.
iPhone 11 може похвалитися гарною батареєю, міцним корпусом та продуктивним процесорами. Але має трохи застарілий дизайн із величезними як на сьогоднішній день рамками.
У iPhone 12 поправили дизайн, а продуктивність зробили ще кращою. Смартфон отримав відмінний екран та камеру, яка ненабагато поступається новій моделі.
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