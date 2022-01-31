Який iPhone купити у 2022 році

Щороку Apple оновлює iPhone, випускаючи цілу лінію продуктів. Наприклад, iPhone 13 вийшов у чотирьох варіаціях. То який же купити?

Який айфон вибрати в 2022 році. Фото: artstation.com

Експерти не радять ганятися за новинкою. За багатьма факторами попередні моделі iPhone як мінімум не програють своєму спадкоємця. Давайте розбиратися.

Чому не iPhone 13

Новинка від Appple не отримала достатньо нововведень, щоб суттєво перевершувати попередні моделі. Багато функцій, якими вихвалялася компанія, доступні тільки в Pro версії, а цінник на неї справді кусається.

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До того ж, постійно з'являється проблеми з новими апаратами. Нещодавно користувачі розпочали скаржитися на дефект екрану, допомагає лише заміна телефону.

Який iPhone вибрати

iPhone 11 або iPhone 12 – ідеальний варіант за багатьма параметрами. Насамперед, це ціна, з виходом 13-го попередні моделі подешевшали. Наприклад, iPhone 12 Pro з усіма можливими наворотами зараз коштує як звичайний iPhone 13, а 11-й – ще дешевше.

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Але при цьому їхня кількість на складах зменшується, тому з покупкою краще не затягувати.

Порівняння цін:

64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ iPhone 11 18 499 20 999 - - - iPhone 12 mini 21 999 23 999 30 499 - - iPhone 12 25 999 27 999 31 499 - - iPhone 12 Pro - 32 999 33 333 37 499 - iPhone 12 Pro Max - 41 999 39 999 46 999 - iPhone 13 mini - 26 499 29 999 36 999 - iPhone 13 - 29 999 33 999 41 499 - iPhone 13 Pro - 37 499 41 499 48 499 55 999 iPhone 13 Pro Max - 41 499 44 999 52 499 59 999

По-друге, iPhone продовжує підтримувати старі моделі, оновлюючи їх до актуальної версії iOS. Це стосується навіть моделей шестирічної давності, але ми не радимо йти в минуле настільки далеко.

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iPhone 11 може похвалитися гарною батареєю, міцним корпусом та продуктивним процесорами. Але має трохи застарілий дизайн із величезними як на сьогоднішній день рамками.

У iPhone 12 поправили дизайн, а продуктивність зробили ще кращою. Смартфон отримав відмінний екран та камеру, яка ненабагато поступається новій моделі.

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