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Який iPhone купити у 2022 році

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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31 січня, 08:31
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Щороку Apple оновлює iPhone, випускаючи цілу лінію продуктів. Наприклад, iPhone 13 вийшов у чотирьох варіаціях. То який же купити?
Який айфон вибрати в 2022 році. Фото: artstation.com
Який айфон вибрати в 2022 році. Фото: artstation.com

Експерти не радять ганятися за новинкою. За багатьма факторами попередні моделі iPhone як мінімум не програють своєму спадкоємця. Давайте розбиратися.

Чому не iPhone 13

Новинка від Appple не отримала достатньо нововведень, щоб суттєво перевершувати попередні моделі. Багато функцій, якими вихвалялася компанія, доступні тільки в Pro версії, а цінник на неї справді кусається.

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До того ж, постійно з'являється проблеми з новими апаратами. Нещодавно користувачі розпочали скаржитися на дефект екрану, допомагає лише заміна телефону.

Який iPhone вибрати

iPhone 11 або iPhone 12 – ідеальний варіант за багатьма параметрами. Насамперед, це ціна, з виходом 13-го попередні моделі подешевшали. Наприклад, iPhone 12 Pro з усіма можливими наворотами зараз коштує як звичайний iPhone 13, а 11-й – ще дешевше.

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Але при цьому їхня кількість на складах зменшується, тому з покупкою краще не затягувати.

Порівняння цін:

64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ
iPhone 11 18 49920 999---
iPhone 12 mini 21 99923 99930 499--
iPhone 12 25 99927 99931 499--
iPhone 12 Pro -32 99933 33337 499-
iPhone 12 Pro Max -41 99939 99946 999-
iPhone 13 mini -26 49929 99936 999-
iPhone 13 -29 99933 99941 499-
iPhone 13 Pro -37 49941 49948 49955 999
iPhone 13 Pro Max -41 49944 99952 49959 999

По-друге, iPhone продовжує підтримувати старі моделі, оновлюючи їх до актуальної версії iOS. Це стосується навіть моделей шестирічної давності, але ми не радимо йти в минуле настільки далеко.

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iPhone 11 може похвалитися гарною батареєю, міцним корпусом та продуктивним процесорами. Але має трохи застарілий дизайн із величезними як на сьогоднішній день рамками.

У iPhone 12 поправили дизайн, а продуктивність зробили ще кращою. Смартфон отримав відмінний екран та камеру, яка ненабагато поступається новій моделі.

Новини про iPhone:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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