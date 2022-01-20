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Через глобальне потепління тигрові акули мігрують на північ

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 січня, 08:44
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Тигрові акули переміщуються на 400 кілометрів до полюса через потепління океанів, спричинене змінами клімату
Акули мігрують на північ, що може змінити екосистему
Акули мігрують на північ, що може змінити екосистему / Фото: Wikipedia, Shark Expedition

Вчені зафіксували найвищу температуру води в океані за останні 10 років, що спонукало акул мігрувати на 14 днів раніше до північно-східного узбережжя США.

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Тепер вони наважуються заходити до незахищених районів, де можуть стати об'єктом комерційного промислу, фото The Science Times.

Фото Wikipedia

Отже, ареал проживання тигрових акул розширився: Північний Схід США історично вважався занадто холодним для тигрових акул, але тепер він потеплішав.

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Міграція тигрових акул на північ може мати серйозні екологічні наслідки з огляду на те, що тигрові акули є вищими хижаками.

Це може призвести до дисбалансу в екосистемі та більш частих зіткнень між акулами та людьми.

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Фото Shark Expedition

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Нагадаємо, раніше українські полярники записали, як тюлені обмінюються звуками із "Зоряних війн".

Фото Wikipedia

Крім того, співробітники станції "Академік Вернадський" з'ясували, що пінгвіни ходять в океан лише групами, щоб захиститися від хижаків.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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