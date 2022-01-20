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Из-за глобального потепления тигровые акулы мигрируют на север

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 января, 08:44
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Тигровые акулы перемещаются на 400 километров к полюсу из-за потепления океанов, вызванного изменениями климата
Акулы мигрируют на север, что может изменить экосистему
Акулы мигрируют на север, что может изменить экосистему / Фото: Wikipedia, Shark Expedition

Ученые зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за последние десять лет, что побудило акул мигрировать на 14 дней раньше к северо-восточному побережью США.

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Теперь они отваживаются заходить в незащищенные районы, где могут стать объектом коммерческого промысла, пишет The Science Times.

Фото Wikipedia

Таким образом, ареал обитания тигровых акул расширился: Северо-Восток США исторически считался слишком холодным для тигровых акул, но теперь он потеплел.

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Миграция тигровых акул на север может иметь серьезные экологические последствия, учитывая и то, что тигровые акулы являются высшими хищниками.

Это может привести к дисбалансу в экосистеме и более частым столкновениям между акулами и людьми.

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Фото Shark Expedition

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Напомним, ранее украинские полярники записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн".

Фото Wikipedia

Кроме того, сотрудники станции "Академик Вернадский" выяснили, что пингвины ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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