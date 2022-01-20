Из-за глобального потепления тигровые акулы мигрируют на север

Ученые зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за последние десять лет, что побудило акул мигрировать на 14 дней раньше к северо-восточному побережью США.
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Теперь они отваживаются заходить в незащищенные районы, где могут стать объектом коммерческого промысла, пишет The Science Times.
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Таким образом, ареал обитания тигровых акул расширился: Северо-Восток США исторически считался слишком холодным для тигровых акул, но теперь он потеплел.
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Миграция тигровых акул на север может иметь серьезные экологические последствия, учитывая и то, что тигровые акулы являются высшими хищниками.
Это может привести к дисбалансу в экосистеме и более частым столкновениям между акулами и людьми.
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Напомним, ранее украинские полярники записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн".
Кроме того, сотрудники станции "Академик Вернадский" выяснили, что пингвины ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников.