Біля берегів Австралії зняли восьминога в плащі, як у Доктора Стренджа (відео)

Біолог під час занурення в океан біля берегів Австралії зняла відео своєї зустрічі з унікальним яскраво-червоним восьминогом

Восьминіг може скидати свій плащ, щоб урятуватися від ворогів / Фото: jacintashackleton

Морський біолог і гід за рифами Хасінта Шеклтон виклала у соціальні мережі відео з "восьминогом-ковдрою", що плаває над Великим Бар'єрним рифом на північному сході Австралії.

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Плаского восьминога прозвали так через м'ясистого плаща між його руками, і спочатку вчена вважала його молодняком риби з довгими плавниками, пише Live Science.

Подібна зустріч у дикій природі буває раз у житті, наголосила біолог, відзначивши, що Tremoctopus рідко запливають на мілководдя, а плащі є тільки у їхніх самок.

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Вони можуть їх знімати на край випадок, щоб відвернути або вразити хижаків – точно так, як чарівний плащ Доктора Стренджа з Marvel.

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Самки також набагато більше за самців – до двох метрів завдовжки, тоді як самці – менше 2,4 сантиметрів завдовжки. Це одна з найбільших відмінностей у розмірах між статями тварин.

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Для розмноження самці використовують гектокотиль, або модифіковану руку. Цікаво, що восьминоги відривають та використовують щупальця отруйних медуз для вполювання здобичі.

Фото marvel.fandom.com

Нагадаємо, як ми писали раніше, співробітники станції "Академік Вернадський" в Антарктиді помітили, що пінгвіни ходять в океан лише групами, щоб захиститися від хижаків.