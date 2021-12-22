Під льодовиком в Антарктиді знайшли оазис життя: як це можливо

Дослідники виявили 77 видів, які примудряються виживати під шельфовим льодовиком Екстром в Антарктиді

Оазис під льодом Антарктиди протримався майже 6 тисяч років / Фото: Wikipedia, Pixabay

Морська екосистема, існування якої вважали за неможливе, налічує 5800 тисяч років, при тому, що там темно і практично немає їжі.

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Серед знайдених після буріння двох свердловин завглибшки близько 200 метрів тварин виявилися шаблевидні мохові тварини і незвичайні черв'яки, пише Express.

Оазис розташований неподалік станції Ноймайєр III у південно-східної частини моря Уедделла.

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Більшість із виявлених видів зазвичай харчуються мікроводорстями, або фітопланктоном, але жодні рослини чи водорості не можуть жити у цьому середовищі.

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Вчені припустили, що тваринам вистачає водоростей , занесені під шельфовий льодовик з відкритої води.

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Що цікаво, чотири види з 77 розмножуються з такою ж інтенсивністю, як і у відкритих місцях проживання.

Ще одним сюрпризом було дізнатися, як довго тут існує життя: оазис життя безперервно існував упродовж кількох тисяч років під шельфовим льодовиком.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що льодовик розміром із Британію відколюється від Антарктиди.