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Вважали вимираючою: рідкісна рожева риба з "руками" знайшлася після 22 років пошуків

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 07:46
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Національне наукове агентство Австралії підтвердило існування рідкісної "ходячої" риби, яку востаннє бачили 22 роки тому
Рожева риба з руками-плавниками знову виявлена в Австралії
Рожева риба з руками-плавниками знову виявлена в Австралії / Фото: Getty Images

Рожева риба з плавниками, що нагадують крихітні руки, знову була помічена біля узбережжя Тасманії.

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Колись ці "ходячи" риби водилися у достатку у прибережних водах від південної до північно-східної Тасманії. Востаннє її бачили у 1999 році, пише indiatoday.

Популяцію рідкісної риби вдасться відновити, вважають вчені, Getty Images

Проте нині їхня популяція обмежена ізольованими субпопуляціями у гирлах Дервента та Д'Ентрекасто.

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У 2012 році цей вид був внесений до списку під загрозою зникнення відповідно до Закону про охорону навколишнього середовища та збереження біорізноманіття.

"Ходяча" риба зможе вижити у тих водах, у яких її виявили, фото Getty Images

Вчені з вірять у збереження цього виду риб, оскільки що, на їхню думку, натрапили на цілком життєздатну популяцію, що проживає у досить прохолодних для розмноження водах.

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Нагадаємо, раніше У США на пляжі поблизу Сан-Дієго знайшли рідкісну футбольну рибу. Таких у світі лише 31 екземпляр.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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