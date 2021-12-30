Вважали вимираючою: рідкісна рожева риба з "руками" знайшлася після 22 років пошуків

Національне наукове агентство Австралії підтвердило існування рідкісної "ходячої" риби, яку востаннє бачили 22 роки тому

Рожева риба з руками-плавниками знову виявлена в Австралії / Фото: Getty Images

Рожева риба з плавниками, що нагадують крихітні руки, знову була помічена біля узбережжя Тасманії.

Читайте також: "Саблезубий лев": відкритий новий вид стародавнього хижака

Реклама

Колись ці "ходячи" риби водилися у достатку у прибережних водах від південної до північно-східної Тасманії. Востаннє її бачили у 1999 році, пише indiatoday.

Популяцію рідкісної риби вдасться відновити, вважають вчені, Getty Images

Проте нині їхня популяція обмежена ізольованими субпопуляціями у гирлах Дервента та Д'Ентрекасто.

Читайте також: Яскрава луска та гребені: динозаври могли мати яскраве забарвлення, як птахи

Реклама

У 2012 році цей вид був внесений до списку під загрозою зникнення відповідно до Закону про охорону навколишнього середовища та збереження біорізноманіття.

"Ходяча" риба зможе вижити у тих водах, у яких її виявили, фото Getty Images

Вчені з вірять у збереження цього виду риб, оскільки що, на їхню думку, натрапили на цілком життєздатну популяцію, що проживає у досить прохолодних для розмноження водах.

Реклама

Нагадаємо, раніше У США на пляжі поблизу Сан-Дієго знайшли рідкісну футбольну рибу. Таких у світі лише 31 екземпляр.