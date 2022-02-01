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Неймовірна пригода моряка, який став прототипом Робінзона – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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1 лютого, 00:00
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Рівно 313 років тому англійський письменник Даніель Дефо отримав прототип для написання свого найзнаменитішого роману "Робінзон Крузо" – дізнайся історію про героя дня за 1 хвилину
Александр Селькірк став прототипом Робінзона Крузо
Александр Селькірк став прототипом Робінзона Крузо / Фото: Колаж: Сьогодні

1 лютого 1709 року англійський корабель "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на невеликому тихоокеанському острові одягненого в козячі шкіри людини – ним виявився шотландець Олександр Селькірк

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Лікар-капер

Вся історія – більш ніж цікава. Справа в тому, що Довер був успішним лікарем і в кругосвітку вирушив не лише добровільно, а й за пристойні гроші. Навіщо? Щоб грабувати судна, що перевозять скарби – британський "Закон про призи" юридично виправдовував це. А з трирічної "експедиції" капер повернувся із захопленим іспанським фрегатом, і його частка становила мільйон фунтів стерлінгів за нинішнім курсом.

Але прославило у віках Довера не флібустьєрство, а той самий Александр Селькірк. З якого письменник Даніель Дефо списав образ Робінзона Крузо.

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Вижив

У 1704 році Селькірк, боцман на британському кораблі "Сенк пор", брав участь в експедиції до берегів Південної Америки. Конфліктний і норовливий шотландець так дістав постійними сварками та скандалами своїх колег, що головний офіцер вирішив висадити його на безлюдному острові Мас-а-Тьєрра за 640 кілометрів на захід від узбережжя Чилі. Де в результаті Селькірк провів 4 роки і 4 місяці на самоті, поки його не підібрав "Герцог" Довера.

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Іменний острів

На зворотному шляху до Британії капітан іншого судна експедиції Вудс Роджерс докладно записав розповіді Селькірка про його пригоди у статусі пустельника. Вони увійшли до книги капітана "Кругосвітня подорож" і потрапили на очі вже знаменитому Даніелю Дефо. Він особисто зустрівся з Селькірком, розпитавши про його пригоди, і нарешті написав свою знамениту книгу.

Нині острів Мас-а-Тьєрра зветься Робінзон-Крузо, а сусідній із ним острівець назвали ім'ям прообразу літературного героя – Олександр-Селькірк.

Про проект:

Щодня "Сегодня" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
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