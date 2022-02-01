Невероятное приключение моряка, ставшего прототипом Робинзона – история дня за минуту

Ровно 313 лет назад английский писатель Даниель Дефо получил прототип для написания своего самого знаменитого романа "Робинзон Крузо" – узнай историю о герое дня за 1 минуту

Александр Селькирк стал прототипом Робинзона Крузо / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля 1709 года английский корабль "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на небольшом тихоокеанском острове одетого в козьи шкуры человека – им оказался шотландец Александр Селькирк

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Врач-капер

Вся история – более чем занятная. Дело в том, что Довер был успешным врачом и в кругосветку отправился не только добровольно, но и за приличные деньги. Зачем? Чтобы грабить суда, перевозящие сокровища – британский "Закон о призах" юридически оправдывал это. А из трехлетней "экспедиции" капер вернулся с захваченным испанским фрегатом, и его доля составила миллион фунтов стерлингов по нынешнему курсу.

Но прославило в веках Довера не флибустьерство, а тот самый Александр Селькирк. С которого писатель Даниель Дефо списал образ Робинзона Крузо.

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Выживший

В 1704 году Селькирк, боцман на британском корабле "Сенк пор", участвовал в экспедиции к берегам Южной Америки. Конфликтный и своенравный шотландец так достал постоянными ссорами и скандалами своих коллег, что главный офицер принял решение высадить его на необитаемом острове Мас-а-Тьерра в 640 километрах к западу от побережья Чили. Где в итоге Селькирк провел 4 года и 4 месяца в одиночестве, пока его не подобрал "Герцог" Довера.

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Именной остров

На обратном пути в Британию капитан другого судна экспедиции Вудс Роджерс подробно записал рассказы Селькирка о его приключениях в статусе отшельника. Они вошли в книгу капитана "Кругосветное путешествие" и попались на глаза уже знаменитому Даниэлю Дефо. Он лично встретился с Селькирком, расспросив о его приключениях, и в итоге написал свою знаменитую книгу.

Ныне остров Мас-а-Тьерра носит название Робинзон-Крузо, а соседний с ним островок назвали именем прообраза литературного героя – Александр-Селькирк.

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