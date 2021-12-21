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Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 06:45
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Вчені проаналізували, які тварини могли б еволюціонувати та зайняти місце людини, якщо люди раптово вимруть як вид
Вчені розповіли, які види могли б замінити людство
Вчені розповіли, які види могли б замінити людство / Фото: Wikipedia

Видам, які замінять людство, потрібно розвинути навички для маніпулювання предметами, тому, наприклад, нову цивілізацію могли б побудувати шимпанзе та бонобо.

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Вони вже мають великі пальці для виготовлення інструментів, але їм знадобляться сотні тисяч або навіть мільйони років еволюції, щоб досягти рівня розвитку людини, пише Live Science.

Але будь-яке стихійне лихо, досить сильне, щоб знищити людей, швидше за все, знищить і шимпанзе.

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Тому наступним кандидатом стають птахи. Якби люди зникли, птахи, єдині динозаври, що вижили, могли б зіграти нашу роль найрозумніших і найзручніших наземних тварин.

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Згідно з дослідженням від 2020 року, деякі птахи, такі як ворони та ворони, мають інтелект, який може змагатися з шимпанзе.

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Вони можуть використовувати лапи та дзьоби для виготовлення гачків із дроту. А африканські сірі папуги навіть виконують прості математичні операції та розуміють концепцію нуля.

Є ще одна група тварин, які надзвичайно вправні в маніпулювання об'єктами, наприклад, восьминоги.

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Вони вміють розрізняти реальні та віртуальні об'єкти та барикадують житло. Але їм буде складно адаптуватися до суходолу: восьминоги обмежені водою, насиченою киснем, а не розрідженим повітрям.

Третім варіантом могли б стати комахи: 480 мільйонів років вони еволюціонували до польоту або риття нір, плавання та навіть будівництва хитромудрих міських веж.

Також мурахи, наприклад, займаються вирощуванням грибів, а терміти можуть спілкуватися на великих відстанях усередині своїх колоній за допомогою вібрацій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина проти старіння спрацювала на мишах, але до перевірки на людях ще потрібні дослідження.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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