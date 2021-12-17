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Вакцина проти старіння спрацювала на мишах: коли її перевірять на людях

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 06:45
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Дослідники перевірили на мишах експериментальну вакцину проти старіння, продовживши життя гризунам і відвернувши ознаки вікових захворювань
Вчені сподіваються доопрацювати вакцину від старості для людей
Вчені сподіваються доопрацювати вакцину від старості для людей / Фото: Pixabay

Нова вакцина, розроблена в Національному інституті старіння, націлена на клітини, які перестали розмножуватися через ушкодження чи стрес.

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Експериментальну вакцину перевірили на мишах у віці близько року та переконалися, що у віці 1,5 роки вони залишилися рухливішими і жили трохи довше, пише Live Science.

Це перший крок на шляху до створення аналогічної вакцини для людей, але велике питання полягає в тому, чи буде вона безпечною.

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Щоб це зрозуміти, доведеться провести додаткові дослідження на тварин, зокрема приматах, і вже після – випробування на добровольцях-людях.

Накопичення старіючих клітин, як пояснюють вчені, сприяє безлічі вікових захворювань, зокрема раку, хворобі Альцгеймера та атеросклерозу.

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Передбачається, що у разі успішної перевірки вакцини її можна буде робити людям у 50 років, щоб продовжити їм життя.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому астронавти в космосі старітимуть швидше.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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