Білі ведмеді почали полювати на північних оленів через нестачу льоду

Група дослідників зняла на камеру полювання короля Арктики на північного оленя на норвезькому архіпелазі Шпіцберген

Північний олень потрапив до раціону білого ведмедя

Білі ведмеді все частіше полюють на наземних тварин, щоб компенсувати їхній обмежений доступ до тюленів.

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Так, група дослідників вперше зняла на камеру полювання короля Арктики на північного оленя на норвезькому архіпелазі Шпіцберген 21 серпня 2020 року, пише Phys.org.

Аналізуючи цей факт, вчені дійшли висновку, що таненням морського льоду білий ведмідь може змінити свій раціон.

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З деякого часу влітку морський лід відступає і забирає з собою тюленів, які становлять основне джерело їжі білого ведмедя. У той самий час чисельність оленів безперервно зростає.

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Тому молодій самці, яка потрапила на відео, довелося переслідувати самця північного оленя у крижаних водах.

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Сцена була настільки незвичайною, що Ізабела Кулашевич, біолог із Гданського університету, написала книгу "Полярна біологія" разом із двома колегами.

Там зазначається, що на Шпіцбергені, трохи більше ніж 1000 кілометрів від Північного полюса, близько 300 білих ведмедів живуть поряд з навколо 20 тис. північних оленів.

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Крім тюленів та оленів, білі ведмеді харчуються яйцями, птахами, гризунами та навіть дельфінами.

Тим не менш, ні новий вид у харчовому ланцюжку, ні додаткові варіанти харчування не врятують білих ведмедів у Баренцевому морі. зникнення вже в цьому столітті, кажуть дослідники.

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