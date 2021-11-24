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Бджоли-стерв'ятники: вчені з'ясували, чому у них розвинувся смак до м'яса

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
24 листопада, 15:20
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Команди їдять мертву плоть мавп, птахів і рептилій, а їхній кишківник пристосувався до того, щоб не отруїтися падлом
Бджоли еволюціонували та змогли їсті падаль
Бджоли еволюціонували та змогли їсті падаль

Вчені виявили в Коста-Ріці бджіл, у яких розвинувся смак м'яса після того, як з'явився додатковий зуб для кусання. Раніше вони вже вивчили зони, де люди живуть довше 100 років .

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Тепер команда під керівництвом експертів із Каліфорнійського університету в Ріверсайді вивчила, як еволюція змінила мікробіоту кишечника цього виду, пише The Science Times.

На думку вчених, бджоли-стерв'ятники перетворилися на комах-м'ясоїдів, щоб уникнути конкуренції за нектар.

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У ході дослідження було вивчено 159 бджіл 17 видів та дев'яти пологів, які харчувалися або падлом, або пилком, або і тим, і іншим.

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Перша бджола-стерв'ятник була виявлена 1902 року ентомологом Філіппо Сільвестрі. Він назвав її Trigona hypogea.

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Потім 80 років потому ентомолог Девід Рубік зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень у Панамі повідомив, що колонії Trigona hypogea харчувалися м'ясом мертвих тварин.

У їхній раціон харчування потрапили мавпи, змії, ящірки, риби та птиці. Вчений помітив, що бджоли залишали слід феромонів на гниючій плоті, щоб покликати своїх родичів.

Вони можуть з'їсти мертву ящірку протягом двох днів, для видалення всіх пір'я та плоті з голови гороб'їних потрібно вісім годин, а двох жаб вони обгризали всього за шість годин.

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Бджоли також переносять перероблене в кашку м'ясо у свої вулики, перетворюючи її на залізисту речовину, щоб потім зберігати у воскових горщиках.

Що цікаво, хоча бджоли-стерв'ятники харчуються м'ясом, вони не жалять. Водночас укус їхнього зуба може викликати утворення пухирів, що викликають хворобливі виразки та захворювання шкіри.

Більше того, дієта бджіл-стерв'ятників змінила їхній кишківник. Він збагачений кислотолюбними бактеріями, яких немає в інших видів бджіл.

Ці бактерії схожі на мікробіом кишечника стерв'ятників, гієн та інших підвалом, що годуються, які захищають їх від патогенів.

Раніше вчені показали, як виглядала б планета без людей.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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