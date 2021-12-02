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Випадкове фото у Instagram відкрило новий вид змій

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 17:50
В закладинки
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Дослідники побачили зображення в соцмережі, і після низки досліджень виявили раніше невідомий науці вид змії кукрі
Новий вид змії відкрили завдяки фото у Instagram
Новий вид змії відкрили завдяки фото у Instagram / Фото: himalayan_xplorer

Дослідницька група з Індії виявила новий вид змії після того, як натрапила на її фотографію в Instagram.

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Знімок зробив магістрант індійського університету Вірендар Бхардвадж, який на карантині почав досліджувати своє заднє подвір'я та знімати там різних тварин, пише Phys.org .

Крім змій, він знімав також ящірок, жаб та комах. Фото однієї зі змій з'явилося у стрічці Зішана Мірзи Національного центру біологічних наук у Бангалорі.

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На перший погляд, особина, яку сфотографував Вірендар, дуже нагадувала звичайну ляльку.

Проте вчений побачив деякі унікальні особливості та після ретельного обстеження місцевості виявив двох таких змій.

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Після відкриття лабораторій команда вивчила ДНК зразків і з'ясувала, що вони належали до виду, раніше невідомого науки.

Новий вид описаний як Oligodon churahensis, його назва пов'язана з долиною Чура в Хімачал-Прадеші, де його знайшли.

Нагадаємо, раніше вчені відкрили новий вид іхтіозврів, схожих на дельфіна та рибу-меч.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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